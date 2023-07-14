Защитник Кристиан Рамирес покинул «Краснодар». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. 28-летний колумбийский футболист перебрался в венгерский «Ференцварош». Детали соглашения не разглашаются.

Напомним, что южноамериканец выступал за краснодарскую команду с 2017 года. В общей сложности Кристиан принял участие в 187 поединках за «быков», отметившись тремя забитыми мячами и 15 голевыми передачами.

По итогам минувшего сезона чемпионата Венгрии «Ференцварош» стал обладателем золотых наград. Стоит отметить, что команду возглавляет российский специалист Станислав Черчесов.