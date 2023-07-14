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Мойзес назвал игроков ЦСКА, готовых к карьере в Европе

14 Июля 2023 • 11:17 Комментировать

Легионер московского ЦСКА Мойзес назвал игроков «армейского» клуба, которые, по его мнению, готовы к переезду в Европу.

«В ЦСКА есть Чалов, Ваня Обляков, Игорь. Дивеев? Да, хотя и Акинфеева я бы тоже назвал, конечно. Ряд, который я озвучил, неполный», - приводятся слова защитника на страницах «Спорт-Экспресса».

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги бразильский защитник принял участие в 24 поединках, в которых сделал две результативные передачи и получил пять желтых карточек.

По итогам минувшей кампании ЦСКА финишировал на втором месте. Чемпионом страны в пятый раз подряд стал петербургский «Зенит».

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