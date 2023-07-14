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Корнеев назвал фаворита Суперкубка России «Зенит» - ЦСКА

14 Июля 2023 • 10:56 Комментировать

Футбольный специалист Игорь Корнеев высказался о предстоящем поединке за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.

«Противостояние получится сложным и упорным. На бумаге фаворит ясен, но москвичей я бы не стал списывать со счетов, несмотря на все их проблемы», - цитирует Корнеева RT.

Суперкубок России состоится в субботу, 15 июля, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом Российской премьер-лиги, а ЦСКА выиграл кубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Игорь Корнеев
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