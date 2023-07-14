Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на переход полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Его переход в «Гавр» - неожиданность, но что поделать? Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше. Решил, так решил. Наверное, он будет получать во Франции меньше, чем в «Зените», - сказал Петрушин.

Напомним, что Кузяев перебрался в Лигу 1 в статусе свободного агента. Трудовое соглашение Далера с французским клубом рассчитано до завершения сезона-2024/2025.