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Петрушин оценил трансфер Кузяева в «Гавр» эксклюзив

14 Июля 2023 • 10:49 Комментировать

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на переход полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Его переход в «Гавр» - неожиданность, но что поделать? Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше. Решил, так решил. Наверное, он будет получать во Франции меньше, чем в «Зените», - сказал Петрушин.

Напомним, что Кузяев перебрался в Лигу 1 в статусе свободного агента. Трудовое соглашение Далера с французским клубом рассчитано до завершения сезона-2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Алексей Петрушин Далер Кузяев
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