Сёмин похвалил новый трансфер «Спартака»

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на переход нападающего испанского «Кадиса» Тео Бонгонда в столичный «Спартак».

«Спартак» взял игрока из «Кадиса» (Тео Бонгонда - прим. «Евро-Футбол.Ру»). По-моему, это очень сильный нападающий», - приводятся слова российского специалиста на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» приобрел Бонгонда за семь миллионов евро. Трудовое соглашение нападающего с «красно-белыми» рассчитано до середины 2026 года. За «народную команду» конголезский вингер будет выступать под 77-м номером.