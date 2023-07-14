Петржела отговаривает «Зенит» от продажи Малкома за 50 млн евро

Экс-тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «сине-бело-голубых» Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».

«У арабов так много денег, что они могут купить любого игрока, который их заинтересует. Но я не думаю, что «Зенит» должен продавать Малкома», - приводит слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ появилась новость о том, что саудовский клуб готов заплатить за трансфер Малкома 50 миллионов евро.

Бразилец перешел в «Зенит» из каталонской «Барселоны» за 40 миллионов евро. Трудовое соглашение нападающего рассчитано до середины 2027 года.