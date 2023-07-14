Игрок ЦСКА Мойзес: «Все хотят, чтобы мы вернулись в еврокубки»

Защитник московского ЦСКА Мойзес поделился мнением о еврокубковом бане, которым наказали российские клубы.

«Все хотят, чтобы ограничения были сняты и однажды мы вернулись бы к еврокубкам. Все хотят играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Очень болеем за это», - приводит слова футболиста издание Sport24.

Напомним, что по итогам минувшего сезона ЦСКА финишировал на втором месте в Российской премьер-лиге.

В прошлом сезоне чемпионата России Мойзес принял участие в 24 поединках за «армейцев», в которых сделал две голевые передачи и получил пять желтых карточек.