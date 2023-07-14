В «Фейеноорде» высказались о трансфере Захаряна

Роттердамский «Фейеноорд» прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику сборной России и московского «Динамо» Арсену Захаряну.

«В среду были новости об Арсене Захаряне в «Фейеноорде». Наш клуб следит за ним, но не начал никаких переговоров. Других новостей об этом футболисте у нас нет», - ответили на запрос Sport24 в пресс-службе нидерландского топ-клуба.

Также сообщалось, что в подписании Захаряна заинтересован другой представитель Эредивизии – амстердамский «Аякс».

Арсен забил четыре гола и отдал семь ассистов в 27 матчах прошлого сезона РПЛ. Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.