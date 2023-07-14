Инсайдер оценил шансы Тикнизяна на трансфер в Европу

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян вряд ли перейдет в европейский клуб в текущее трансферное окно. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Грач Хачатрян. При этом журналист отметил, что ситуация может поменяться в любой момент.

Ранее в прессе появилась информация о возможном переходе Тикнизяна в испанский «Реал Сосьедад» и немецкий «Вольфсбург».

24-летний футболист выступает за «железнодорожников» с 2021 года. Он был куплен у московского ЦСКА за пять миллионов евро. Трудовое соглашение защитника с «Локомотивом» рассчитано до середины 2026 года.