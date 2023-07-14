Карасёв рассказал, как Месси ведёт себя с судьями

Известный российский судья Сергей Карасёв рассказал об опыте работы на матчах, в которых принимал участие аргентинский нападающий Лионель Месси.

«Он вообще ни одного слова не сказал. Даже тембр голоса Лео не помню, потому что я особо от него и не слышал ничего. Месси запомнился своей игрой», - передает слова Карасёва издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Месси защищал цвета «Барселоны» с 2005 по 2021 год, после чего на правах свободного агента перешел во французский «ПСЖ», где провел два сезона.

В июне стало известно о переходе Лионеля в «Интер Майами». В эти выходные должна состояться презентация игрока.