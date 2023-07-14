Сёмин назвал причину трансфера Медины из ЦСКА в «Спартак»

Бывший наставник столичного «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о своем отношении к переходу полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Медина просто не подходил ЦСКА. У каждого тренера есть какие-то задумки, решения. Поэтому они легко отпустили его в «Спартак», - цитирует специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что о переходе Медины в «Спартак» было объявлено в понедельник, 10 июля. Парагвайский футболист заключил с «красно-белыми» трехлетнее трудовое соглашение.

В прошлом сезоне Хесус принял участие в 33 поединках за «армейцев» во всех турнирах. Хавбек отметился 11 забитыми мячами и восемью голевыми передачами.