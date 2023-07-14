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Сёмин объяснил, почему ЦСКА не вернул Фернандеса

14 Июля 2023 • 08:21 Комментировать

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о том, почему столичный ЦСКА не стал бороться за защитника Марио Фернандеса. 32-летний латераль близок к переходу в петербургский «Зенит».

«Не вернётся Фернандес. У них есть правый защитник, который играет сильнее, чем Фернандес. Я считаю, что Гайич сильнее. Поэтому они особо не боролись за него», - приводит слова специалиста издание Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что Марио проходит медицинское обследование в петербургском клубе. Стороны подпишут контракт на два года.

За ЦСКА Фернандес выступал с 2012 по 2022 год.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Юрий Сёмин Марио Фернандес
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