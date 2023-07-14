Сёмин объяснил, почему ЦСКА не вернул Фернандеса

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о том, почему столичный ЦСКА не стал бороться за защитника Марио Фернандеса. 32-летний латераль близок к переходу в петербургский «Зенит».

«Не вернётся Фернандес. У них есть правый защитник, который играет сильнее, чем Фернандес. Я считаю, что Гайич сильнее. Поэтому они особо не боролись за него», - приводит слова специалиста издание Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что Марио проходит медицинское обследование в петербургском клубе. Стороны подпишут контракт на два года.

За ЦСКА Фернандес выступал с 2012 по 2022 год.