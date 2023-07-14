«Зениту» сделали предложение по Клаудиньо - названа сумма

Один и лидеров средней линии «Зенита» Клаудиньо является трансферной целью «Фламенго». Бразильская сторона сделала предложение петербургскому клубу в размере 15 миллионов евро, на что получила отказ. Чемпион России хочет получить больше денег за хавбека, рапортует O Dia.

Ранее сообщалось, что между Клаудиньо и «Фламенго» есть договоренность о сотрудничестве. Сам полузащитник не против вернуться в бразильский чемпионат.

В минувшем розыгрыше Премьер-лиги Клаудиньо вместе с «Зенитом» стал чемпионом России. Полузащитник провел 24 поединка в местном чемпионате, в которых отметился пятью забитыми мячами и девятью результативными передачами.