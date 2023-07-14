Назван клуб, который заинтересован в Венделе

Руководство клуба «Васко да Гама» подумывает над подписанием полузащитника петербургского «Зенита» Вендела. Об этом рапортуют журналисты Palco do Esporte. Клуб думает над целесообразностью данного трансфера.

Как отметил источник, в Санкт-Петербурге готовы рассмотреть вариант с арендой Вендела в текущее трансферное окно. Ранее появилась информация, что «сине-бело-голубые» не станут отпускать хавбека в европейский клуб, но при этом готовы рассмотреть варианты трансфера в Южную Америку.

Вендел по-прежнему не прибыл в расположение петербургского коллектива. Срок трудового договора бразильца с клубом истекает в 2027 году.