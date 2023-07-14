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Назван клуб, который заинтересован в Венделе

14 Июля 2023 • 07:52 Комментировать

Руководство клуба «Васко да Гама» подумывает над подписанием полузащитника петербургского «Зенита» Вендела. Об этом рапортуют журналисты Palco do Esporte. Клуб думает над целесообразностью данного трансфера.

Как отметил источник, в Санкт-Петербурге готовы рассмотреть вариант с арендой Вендела в текущее трансферное окно. Ранее появилась информация, что «сине-бело-голубые» не станут отпускать хавбека в европейский клуб, но при этом готовы рассмотреть варианты трансфера в Южную Америку.

Вендел по-прежнему не прибыл в расположение петербургского коллектива. Срок трудового договора бразильца с клубом истекает в 2027 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Васко Да Гама трансферы футбола - лето 2023 Маркус Вендел
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