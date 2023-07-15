Российские игроки в чемпионате Франции: По горячим следам после перехода Кузяева в «Гавр»

Переход Далера Кузяева во французский «Гавр» стал главной трансферной новостью на российском рынке на этой неделе. Этот переход обрадовал тем, что для ряда наших спортсменов деньги не стоят на первом месте. Кроме того, путь в Европу не остаётся закрытым, было бы желание. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает о россиянах, которые выступали в чемпионате Франции.

СССР развалился

Когда стало понятно, что СССР разваливается, наши футболисты стали приглядываться к загранице. Массовый отток игроков произошёл в ранние 1990-е, но после успешного чемпионата Европы-1998, где сборная Советского Союза взяла серебряные медали, Вагиз Хидиятуллин получил предложение попробовать свои силы в чемпионате Франции. 30-летний защитник не сумел проявить себя в составе «Тулузы», в которой, кстати, мог оказаться Кузяев, поэтому после двух сезонов Хидиятуллин отправился в скромные французские «Монтобан» и «Лабеж», а карьеру завершил в московском «Динамо».

В 1992 году Игорь Добровольский без раздумий согласился перейти в «Марсель». Будущему олимпийскому чемпиону 1998 года не дали проявить себя, а крест на его французской истории поставила спорная ситуация, когда Добровольский не поехал на игру чемпионата Франции против «Гавра», сославшись на болезнь. Но победу в Лиге чемпионов-1993 у форварда, который боится летать на самолётах, вряд ли кто-то отнимет.

«ПСЖ»

Представить себе сегодня россиянина в составе «ПСЖ» просто невозможно. А 20 и более лет назад таких игроков было двое. За свою 16-летнюю карьеру Игорь Яновский выступал только в российских и французских клубах. «Рыжий русский» так ярко проявил себя в «Алании», где выиграл звание чемпиона России 1995 года, что заинтересовал такие клубы, как «Ливерпуль» и «Милан». Но борьбу за Яновского выиграл «ПСЖ», в составе которого Игорь отыграл три сезона и сыграл 68 матчей.

В 2001 году Сергей Семак вряд ли мог представить, что судьба уготовила ему бронзовые награды чемпионата Европы-2008 и пять подряд чемпионских титулов в роли главного тренера «Зенита». Полузащитник ЦСКА ярко провёл матчи в Лиге чемпионов, в одной из которых оформил хет-трик в ворота «ПСЖ»! Безусловно, парижский клуб в ту пору был не чета нынешнему, но факт остаётся фактом. Однако в составе «ПСЖ» Семак забил только один мяч за 26 матчей, поэтому талантливому полузащитнику пришлось вернуться в Россию, о чём он вряд ли пожалел.

Скромно, но со вкусом

Карьеры Александра Рычкова и Дмитрия Ананко весьма разные, но каждый из них отличался природной скромностью. Ананко установил невероятный рекорд на родине, став девятикратным чемпионом России. Рычков в 1992-м поехал за «большими деньгами» в Бельгию, откуда спустя четыре сезона перебрался в «Ланс». Вероятно, карьера во французском клубе могла сложиться и лучше, но у россиянина нашли следы употребления марихуаны в допинг-пробе. Последовали дисквалификация, краткосрочное возвращение в родной московский «Локомотив» и дальнейшие скитания по Европе.

Дмитрий Ананко за свою карьеру в «Спартаке» не только выиграл девять чемпионских титулов, что позволило ему установить рекорд чемпионатов СССР и России, но и за всё время пребывания в московском «Спартаке» (10 лет) забил только один мяч. Попытка заиграть в «Аяччо» – это желание попробовать на вкус европейский футбол.

Юные таланты

Руслан Пименов и Дмитрий Сычёв ехали на чемпионат мира-2002 в роли юных талантов. Сычёв заработал пенальти, забил гол и стал лучшим игроком сборной России. Успехи Пименова были скромнее, но вряд ли кто-то сомневался в продолжении их карьеры в Европе. Жаль, что Сычёв с этим решением поспешил, а Пименов не сумел забить ни одного мяча за «Мец». Позже он признавался, что не дорабатывал на тренировках, а частые травмы заставили завершить карьеру игрока в 29 лет.

Рекордсмены

Алексей Смертин и Александр Головин покорили Францию, причём 27-летний Головин продолжает выступления за «Монако», но, возможно, уже этим летом сменит команду.

В своё время Смертин перебрался из «Бордо», в котором был игроком основного состава, в АПЛ. Вполне вероятно, что Головин последует его путём. В любом случае Алексей Смертин и Александр Головин больше всех из россиян сыграли в Лиге 1. Головин, кроме того, является и самым результативным среди наших соотечественников во французской лиге. Предстоящий сезон станет для него уже шестым в составе «Монако». Надеемся, что Кузяев сможет преодолеть все трудности, с которыми ему предстоит столкнуться в новой для себя стране и новом чемпионате.

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Будем следить за Далером.