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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самые титулованные футболисты в чемпионате России

15 Июля 2023 • 08:53 Комментировать (1)

Калининградская «Балтика» объявила о подписании нападающего Анхело Энрикеса. 29-летний форвард сборной Чили приехал в Калининград в статусе свободного агента. На протяжении своей карьеры форвард выступал за «Сарагосу», «Уиган» и даже числился в «Манчестер Юнайтед», но так и не сыграл ни одного матча за «красных дьяволов». Но куда важнее достижения Энрикеса. В 2015 году он в составе национальной команды Чили стал обладателем Кубка Америки. В финале того турнира Чили обыграла Аргентину во главе с Месси в серии пенальти. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает самых титулованных игроков в чемпионате России.

Чемпионы Европы

В 2004 году сборная Греции сенсационно стала чемпионом Европы. А спустя год в составе московского «Динамо», которое устроило настоящую революцию, появился чемпион Европы Юркас Сейтаридис. Тогда в команду пришли Манише, Коштинья, Дерлей, Тиаго Силва и новоиспечённый чемпион Европы Сейтаридис. Отметим, что Юркас стал открытием турнира 2004 года и попал в символическую сборную. В «Динамо» защитник провёл только восемь матчей, а через год мучений перебрался в мадридский «Атлетико» за 12 млн евро.

Спустя двенадцать лет в составе «Локомотива» появился ещё один чемпион Европы. Эдер в финале чемпионата Европы-2016 забил решающий гол в ворота Франции. В составе «железнодорожников» высокорослый португальский форвард был весьма неплох, даже завоевал звание чемпиона России, обладателя Кубка и Суперкубка страны. Однако более чем пять мячей за сезон не забивал. В настоящее время 35-летний Эдер – свободный агент, а последним клубом в его карьере значится «Аль-Раед» из Саудовской Аравии.

Обладатель Кубка Америки

Анхело Энрикес станет не первым обладателем Кубка Америки в чемпионате России. Куда более уникальное достижение принадлежит легенде ЦСКА Вагнеру Лаву. В 2004 году форвард оказался в составе армейцев после двух лет выступлений за «Палмейрас». Форвард так впечатлил своей игрой, что, будучи игроком ЦСКА, оказался в составе сборной Бразилии! В 2004-м он провёл только один матч на Кубке Америки, но через три года принял участие уже в шести поединках, отметившись одним забитым мячом. Оба раза Бразилия становилась чемпионом.

Победитель Лиги чемпионов

В 2003 году Джибриль Сиссе выиграл Кубок конфедераций в составе сборной Франции, через год после этого начал выступать за английский «Ливерпуль», а ещё через десять лет оказался на полгода в краснодарской «Кубани». К тому моменту победитель Лиги чемпионов уже начал регулярно менять команды: «Панатинаикос», «Лацио», КПР, «Аль-Гарафа»… Несколько раз объявляя о завершении карьеры, француз всё-таки окончательно простился с большим футболом в 2021 году, будучи игроком американского «Панатинаикос Чикаго».

Чемпионы мира

После завершения чемпионата мира-2018 в России появился чемпион мира 2014 года Бенедикт Хёведес. Немец заключил контракт с московским «Локомотивом» с заработной платой в 2,5 млн евро в год. Чемпион Италии и чемпион Европы среди молодёжных сборных провёл за «Локомотив» 35 матчей, а летом 2020 года завершил карьеру. Летом 2019 года в «Спартак» в аренду отправился ещё один чемпион мира – Андре Шюррле. За «красно-белых» во всех турнирах он провёл 18 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Как и Хёведес, летом 2020-го автор дубля в ворота Бразилии в том самом полуфинальном матче чемпионата мира-2014 принял решение завершить карьеру в возрасте 29 лет.

Недосягаемые Это’О и Роберто Карлос

«Анжи» в короткую эпоху своего расцвета приобрёл двух звёзд мирового футбола – Самюэля Это’О и Роберто Карлоса. Оба игрока до сих пор с любовью относятся к Дагестану. И олимпийский чемпион, и чемпион мира трижды выигрывали Лигу чемпионов: бразилец с «Реалом», а камерунец с «Интером». Список достижений каждого из них можно было перечислять до бесконечности, но все и так прекрасно знают Роберто Карлоса и Это’О. Звёзд такого уровня в России не было ни до, ни после.

ФИО
Клуб
Титул
Анхело Энрикес«Балтика»Кубок Америки, 2015
Эдер«Локомотив»Чемпион Европы, 2016
Юркас Сейтаридис«Динамо» Чемпион Европы, 2004
Вагнер ЛавЦСКАКубок Америки, 2004 и 2007
Джибриль Сиссе«Кубань»

Кубок Конфедераций, 2003,

Лига чемпионов, 2005

Бенедикт Хёведес«Локомотив»Чемпион мира, 2014
Андре Шюррле«Спартак»Чемпион мира, 2014
Самюэль Это’О«Анжи»

Олимпийский чемпион, 2000,

Кубок Африканских наций, 2000, 2002

Лига чемпионов, 2006, 2008, 2010

Роберто Карлос«Анжи»

Чемпион мира, 2002

Кубок Америки, 1997 и 1999

Лига чемпионов, 1998, 2000, 2002

Константин Лицин
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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Анжи Вагнер Лав Джибриль Сиссе Роберто Карлос Андре Шюррле Бенедикт Хёведес Самюэль Это-О
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Комментарии (1)
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White_Shark
15 Июля 2023 в 09:37
Ошибочка, друзья: Это'о выиграл ЛЧ в 2009, а не в 2008)
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