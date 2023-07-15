Самые титулованные футболисты в чемпионате России

Калининградская «Балтика» объявила о подписании нападающего Анхело Энрикеса. 29-летний форвард сборной Чили приехал в Калининград в статусе свободного агента. На протяжении своей карьеры форвард выступал за «Сарагосу», «Уиган» и даже числился в «Манчестер Юнайтед», но так и не сыграл ни одного матча за «красных дьяволов». Но куда важнее достижения Энрикеса. В 2015 году он в составе национальной команды Чили стал обладателем Кубка Америки. В финале того турнира Чили обыграла Аргентину во главе с Месси в серии пенальти. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает самых титулованных игроков в чемпионате России.

Чемпионы Европы

В 2004 году сборная Греции сенсационно стала чемпионом Европы. А спустя год в составе московского «Динамо», которое устроило настоящую революцию, появился чемпион Европы Юркас Сейтаридис. Тогда в команду пришли Манише, Коштинья, Дерлей, Тиаго Силва и новоиспечённый чемпион Европы Сейтаридис. Отметим, что Юркас стал открытием турнира 2004 года и попал в символическую сборную. В «Динамо» защитник провёл только восемь матчей, а через год мучений перебрался в мадридский «Атлетико» за 12 млн евро.

Спустя двенадцать лет в составе «Локомотива» появился ещё один чемпион Европы. Эдер в финале чемпионата Европы-2016 забил решающий гол в ворота Франции. В составе «железнодорожников» высокорослый португальский форвард был весьма неплох, даже завоевал звание чемпиона России, обладателя Кубка и Суперкубка страны. Однако более чем пять мячей за сезон не забивал. В настоящее время 35-летний Эдер – свободный агент, а последним клубом в его карьере значится «Аль-Раед» из Саудовской Аравии.

Обладатель Кубка Америки

Анхело Энрикес станет не первым обладателем Кубка Америки в чемпионате России. Куда более уникальное достижение принадлежит легенде ЦСКА Вагнеру Лаву. В 2004 году форвард оказался в составе армейцев после двух лет выступлений за «Палмейрас». Форвард так впечатлил своей игрой, что, будучи игроком ЦСКА, оказался в составе сборной Бразилии! В 2004-м он провёл только один матч на Кубке Америки, но через три года принял участие уже в шести поединках, отметившись одним забитым мячом. Оба раза Бразилия становилась чемпионом.

Победитель Лиги чемпионов

В 2003 году Джибриль Сиссе выиграл Кубок конфедераций в составе сборной Франции, через год после этого начал выступать за английский «Ливерпуль», а ещё через десять лет оказался на полгода в краснодарской «Кубани». К тому моменту победитель Лиги чемпионов уже начал регулярно менять команды: «Панатинаикос», «Лацио», КПР, «Аль-Гарафа»… Несколько раз объявляя о завершении карьеры, француз всё-таки окончательно простился с большим футболом в 2021 году, будучи игроком американского «Панатинаикос Чикаго».

Чемпионы мира

После завершения чемпионата мира-2018 в России появился чемпион мира 2014 года Бенедикт Хёведес. Немец заключил контракт с московским «Локомотивом» с заработной платой в 2,5 млн евро в год. Чемпион Италии и чемпион Европы среди молодёжных сборных провёл за «Локомотив» 35 матчей, а летом 2020 года завершил карьеру. Летом 2019 года в «Спартак» в аренду отправился ещё один чемпион мира – Андре Шюррле. За «красно-белых» во всех турнирах он провёл 18 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Как и Хёведес, летом 2020-го автор дубля в ворота Бразилии в том самом полуфинальном матче чемпионата мира-2014 принял решение завершить карьеру в возрасте 29 лет.

Недосягаемые Это’О и Роберто Карлос

«Анжи» в короткую эпоху своего расцвета приобрёл двух звёзд мирового футбола – Самюэля Это’О и Роберто Карлоса. Оба игрока до сих пор с любовью относятся к Дагестану. И олимпийский чемпион, и чемпион мира трижды выигрывали Лигу чемпионов: бразилец с «Реалом», а камерунец с «Интером». Список достижений каждого из них можно было перечислять до бесконечности, но все и так прекрасно знают Роберто Карлоса и Это’О. Звёзд такого уровня в России не было ни до, ни после.