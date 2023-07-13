Андрей Николаев прокомментировал переход Кузяева в «Гавр»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев прокомментировал переход полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

Николаев считает, что это не шаг вперед для Кузяева, так как «Гавр» является дебютантом во французской Лиге 1. Николаев предполагает, что Кузяев уходит из Петербурга, чтобы сыграть в команде, где у него будет больше шансов выйти в основной состав.

Также Николаев считает, что «Гавр» может стать стартовой площадкой для Кузяева, чтобы привлечь внимание других клубов. Если он сможет проявить себя в играх, особенно с сильными командами, то появится возможность перейти в более престижный клуб.

«Думаю, Далер на это и рассчитывает», – сказал Николаев «РБ Спорт».