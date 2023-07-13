Веденеев высказался по поводу перехода Кузяева в «Гавр»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев высказал свои мысли о переходе Далера Кузяева в «Гавр».

Веденеев полагает, что в «Зените» у Кузяева уже было все: чемпионские титулы, слава, деньги. Возможно, ему нужно было просто сменить обстановку и спокойно готовиться к завершению карьеры

Относительно нового вызова в переходе Веденеев выразил скепсис, считая, что игрокам редко удается найти истинный вызов в новом клубе. Он отметил, что если у Кузяева была спортивная мотивация, то он должен был выбрать клуб выше статусом, который боролся бы за титулы.

«Это все клише какие-то журналистские», – сказал Веденеев в интервью «РБ Спорт».