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Александр Мостовой: «Разговоры ещё про переход в «Челси» сыграли злую шутку с Захаряном» эксклюзив

13 Июля 2023 • 21:22 Комментировать

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал интерес со стороны «Фейеноорда» к Арсену Захаряну.

«Арсен Захарян сбавил в последнем сезоне. На него свалилась слава, и голова у него закружилась. Уже и привыкли тоже. Бывают случаи, когда на кого-то молодого говорят, что это звезда, а потом три года проходит - и ничего. Ощущение, что вот эти разговоры сыграли злую шутку с Арсеном. Те разговоры ещё про переход в «Челси».

Но Захарян ещё молод. У него есть хорошие качества. Если есть возможность перейти в «Фейеноорд», то почему бы и нет? Это хорошая команда, которая выступает в Европе. К тому же есть пример Шиманьски. Он теперь причастен к долгожданному чемпионству «Фейеноорда», - сказал Мостовой

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Динамо Москва Александр Мостовой Арсен Захарян
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