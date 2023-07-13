Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал интерес со стороны «Фейеноорда» к Арсену Захаряну.

«Арсен Захарян сбавил в последнем сезоне. На него свалилась слава, и голова у него закружилась. Уже и привыкли тоже. Бывают случаи, когда на кого-то молодого говорят, что это звезда, а потом три года проходит - и ничего. Ощущение, что вот эти разговоры сыграли злую шутку с Арсеном. Те разговоры ещё про переход в «Челси».

Но Захарян ещё молод. У него есть хорошие качества. Если есть возможность перейти в «Фейеноорд», то почему бы и нет? Это хорошая команда, которая выступает в Европе. К тому же есть пример Шиманьски. Он теперь причастен к долгожданному чемпионству «Фейеноорда», - сказал Мостовой