Рапопорт предположил, кем «Зенит» заменит Кузяева

Экс-тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился своим мнением о том, кто из игроков «Зенита» может заменить ушедшего полузащитника Далера Кузяева.

Рапопорт отметил, что он высоко ценит Кузяева за его вклад в команду и качественную игру. Он также отметил, что Кузяев давно хотел нового вызова и уехал во Францию в «Гавр», где он сможет проявить себя.

Рапопорт считает, что «Зениту» будет сложно заменить Кузяева, так как он был ключевым игроком в команде и мог играть на нескольких позициях.

«Пришло время дать серьезный шанс молодым. Тому же Васильеву», – сказал Рапопорт в интервью «РБ Спорт».