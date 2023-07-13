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Electronic Arts опубликовала трейлер новой игры, которая заменит FIFA

13 Июля 2023 • 20:48 Комментировать

Американская компания Electronic Arts, которая занимается разработкой видеоигр, презентовала ролик своей новой игры.

Напомним, ранее корпорация прекратила сотрудничество с Международной федерацией футбола (ФИФА), поэтому всемирно известная игра FIFA больше не будет выходить под таким названием. Отметим, что «электроники» выпускали обновленный продукт каждый год.

Новая версия популярной игры получила название EA Sports FC 24. Официальная дата релиза пока держится разработчиками в тайне, но в различных СМИ сообщается, что продукт должен выйти в сентябре.

Добавим, что FIFA 23 была выпущена 30 сентября 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Electronic Arts EA Sports FC 24
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