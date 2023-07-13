Агент Барбоза: После переезда в Саудовскую Аравию Малкома не будет в сборной

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил возможный переезд форварда «Зенита» Малкома в чемпионат Саудовской Аравии.

«Малком понимает, что, играя в РПЛ, он будет на виду у тренера сборной Бразилии, за которую сыграл в июне. Я считаю, что после перехода в чемпионат Саудовской Аравии его не будет в сборной. Думаю, что и Малком это понимает», — заявил эксперт в интервью «Спорт-Экспрессу». По его мнению, решение о возможном переходе должен принимать только бразилец, а «Зенит», в таком случае, обязан подумать о потенциальной замене лидера своих атак.

Напомним, что Малком выступает за «сине-бело-голубых» с 2019 года. В составе петербургского клуба он выиграл четыре золото Премьер-лиги, став также лучшим бомбардиром прошедшего сезона.