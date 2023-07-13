Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бородюк рассказал, кому на самом деле была адресована фраза Аршавина «Ваши ожидания – ваши проблемы»

13 Июля 2023 • 20:24 Комментировать

Александр Бородюк вспомнил скандальный инцидент, связанный с Андреем Аршавиным после Евро-2012.

Бывший тренер сборной России подтвердил, что фраза «Ваши ожидания – ваши проблемы», произнесенная Аршавиным, была адресована определенному депутату в холле отеля и была вырвана из контекста.

Бородюк, который присутствовал при этом инциденте, подтвердил, что Аршавин обращался к депутату на «вы». Согласно Бородюку, фраза была неправильно искажена в интерпретации. Депутат представил видео таким образом, будто Аршавин обратился к болельщикам, хотя она была адресована именно этому депутату лично.

«Наверное, Андрею надо было на «ты» обратиться», – сказал Бородюк «Матч ТВ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Сборная России Александр Бородюк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июля
21:44 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: За 50 миллионов «Зениту» надо отпускать Малкома
21:40 · Россия. Премьер-лига
Андрей Николаев прокомментировал переход Кузяева в «Гавр»
21:32 · Россия. Премьер-лига
Веденеев высказался по поводу перехода Кузяева в «Гавр»
21:26 · Россия. Премьер-лига
Гладилин рассказал, при каком условии «Спартак» станет конкурентом «Зенита»
21:19 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали, когда Николсон вернётся в расположение клуба
21:18 · Россия. Премьер-лига
Рапопорт предположил, кем «Зенит» заменит Кузяева
21:10 · Россия. Премьер-лига
Деменко: Без ведущих легионеров «Зенит» станет другой командой
20:54 · Россия. Премьер-лига
Тарханов считает, что ЦСКА не даст «Зениту» легко забрать Суперкубок России
20:48 · Россия. Премьер-лига
Electronic Arts опубликовала трейлер новой игры, которая заменит FIFA
20:25 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: После переезда в Саудовскую Аравию Малкома не будет в сборной
20:24 · Россия. Премьер-лига
Бородюк рассказал, кому на самом деле была адресована фраза Аршавина «Ваши ожидания – ваши проблемы»
20:22 · Россия. Премьер-лига
Бородюк: Если бы Абаскаль занял третье место с «Химками», тогда можно было бы считать его супертренером
20:04 · Кубок России
Непомнящий высказал ожидания от Суперкубка России
19:32 · Россия. Премьер-лига
Бородюк прокомментировал возможный матч сборной России против команды Медиалиги
19:28 · Россия. Премьер-лига
Бородюк назвал четыре клуба, которые будут бороться за чемпионство с «Зенитом»
Все новости
Рекомендуем