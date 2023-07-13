Бородюк рассказал, кому на самом деле была адресована фраза Аршавина «Ваши ожидания – ваши проблемы»

Александр Бородюк вспомнил скандальный инцидент, связанный с Андреем Аршавиным после Евро-2012.

Бывший тренер сборной России подтвердил, что фраза «Ваши ожидания – ваши проблемы», произнесенная Аршавиным, была адресована определенному депутату в холле отеля и была вырвана из контекста.

Бородюк, который присутствовал при этом инциденте, подтвердил, что Аршавин обращался к депутату на «вы». Согласно Бородюку, фраза была неправильно искажена в интерпретации. Депутат представил видео таким образом, будто Аршавин обратился к болельщикам, хотя она была адресована именно этому депутату лично.

«Наверное, Андрею надо было на «ты» обратиться», – сказал Бородюк «Матч ТВ».