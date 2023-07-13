Бородюк прокомментировал возможный матч сборной России против команды Медиалиги

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк выразил свое мнение относительно возможного товарищеского матча между сборной России и командой Медиалиги.

Бородюк высказал свое негативное отношение к проведению таких матчей и выразил убеждение, что сборная должна находить другие варианты соперников, а не играть против команд Медиалиги.

Бородюк отметил успешный матч сборной России против Ирана и подчеркнул важность нахождения сильных соперников для команды в данной ситуации. Также он заявил, что нужно вызывать сильнейших игроков в сборную.

«Потому что мы не знаем, через какое время нас вернут обратно», – сказал Бородюк «Матч ТВ».