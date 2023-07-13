«Пари НН» отказался отпускать Сулейманова в «Газиантеп»

Форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов не перейдёт в «Газиантеп».

Как сообщает «РБ Спорт», турецкий клуб хотел арендовать 23-летнего нападающего с правом выкупа. По данным источника, «Газиантеп» предлагал «Пари НН» два миллиона евро за полноценный трансфер игрока после окончания арендного соглашения.

Ранее сообщалось, что нижегородцы отказались отпускать Сулейманова. Эту информацию подтвердил агент футболиста.

Трудовой договор форварда с «Пари НН» действует до конца июня 2026 года. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Сулейманова в один миллион евро.