Бородюк: «Не понимаю многих российских игроков в «Зените»

Бывший тренер российской сборной Александр Бородюк высказался об игровом настрое футболистов петербургского «Зенита».

«Не понимаю многих российских игроков в «Зените». Ты не играешь на протяжении сезона и доволен этим, потому что идут хорошие финансы. Конечно, это решает каждый футболист для себя. У всех своя судьба, но если спросить меня — я бы так не смог», — заявил экс-наставник «Торпедо», чьи слова приводит «Матч ТВ». Специалист отметил, что ему ближе игроки, имеющие спортивные амбиции, вспомнив свой уход из одного из немецких клубов из-за отсутствия практики.

Напомним, что недавно бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев принял решение переехать во французский «Гавр» на правах свободного агента.