​Стадион «Рубина» должны успеть подготовить к первой игре с Fan ID

Первый домашний матч чемпионата России в новом сезоне «Рубин» проведёт 30 июля. К тому моменту на домашнем стадионе клуба должна заработать система Fan ID. Об этом рассказал Владимир Леонов – министр спорта Татарстана.

«К двадцатым числам мы всё установим, потом нужно будет провести два теста, параллельно занимаясь аттестацией. Примерно к 28 июля стадион должен быть готов к работе с картой болельщика», - сказал Леонов журналистам.

Ранее в прессе появлялись слухи о том, что «Рубин» может провести первые домашние матчи нового сезона на полях соперников.

Напомним, что «Рубин» вернулся в Премьер-лигу после сезона в Первой лиге.