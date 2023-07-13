Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход Далера Кузяева в «Гавр».

«Тут несколько странных моментов. Первый странный момент - почему не остался в «Зените»? Или почему не оставили? А второй странный момент - после 30 уезжать из тепличного места. В России он мог бы играть и зарабатывать ещё лет пять, при этом не испытывая никакого стресса. Французский чемпионат очень сложный, я там поиграл. В таком возрасте будет сложно там играть. К тому же «Гавр» - это команда, которая только попала в Лигу 1. Ясно, что клубу будет непросто.

Далеру будет трудно, это однозначно. Трудностей там полно. Там все физически мощные. Ему придется с этим столкнуться. Конкуренция тоже огромная будет. Кузяев был у нас добротным игроком, на него всегда можно было положиться. То есть он результат прям не делал, но играл достаточно надёжно. Это ему пригодится во Франции. Потому что там сложно конкурировать с темнокожими футболистами. Они там землю грызут так, что травы не остаётся. Они знают, что такое зарабатывать. А в «Зените» можно было трубку мира курить и ещё лет пять ее курить потом. Ну, пожелаем удачи Далеру - просто ему не будет там», - сказал Мостовой.