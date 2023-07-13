Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо попал в сферу интересов бразильского «Сантоса».

По сведениям журналиста Бейкола Сантиста, «Сантос» проявляет интерес с 30-летнему парагвайскому футболисту, который выступает за «быков» с января 2022 года.

Ранее сообщалось, что Алонсо хочет покинуть «Краснодар» по семейным обстоятельствам, но агент игрока не стал комментировать данную информацию.

Трудовой договор Алонсо с кубанским клубом рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость игрока составляет семь миллионов евро.

Отметим, что парагваец уже играл в Бразилии за «Атлетико Минейро», из которого и перебрался в России.