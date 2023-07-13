Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хуниор Алонсо может продолжить карьеру в Бразилии слухи

13 Июля 2023 • 17:12 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
21.07 19:00

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо попал в сферу интересов бразильского «Сантоса».

По сведениям журналиста Бейкола Сантиста, «Сантос» проявляет интерес с 30-летнему парагвайскому футболисту, который выступает за «быков» с января 2022 года.

Ранее сообщалось, что Алонсо хочет покинуть «Краснодар» по семейным обстоятельствам, но агент игрока не стал комментировать данную информацию.

Трудовой договор Алонсо с кубанским клубом рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость игрока составляет семь миллионов евро.

Отметим, что парагваец уже играл в Бразилии за «Атлетико Минейро», из которого и перебрался в России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сантос Хуниор Алонсо трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА КРАСНОДАР
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июля
18:40 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв: ЦСКА обыграет «Зенит» в Суперкубке со счётом 1:0
18:38 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» отказался отпускать Сулейманова в «Газиантеп»
18:37 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Марио Фернандес — игрок не обороны»
18:24 · Россия. Премьер-лига
Бородюк: «Не понимаю многих российских игроков в «Зените»
18:21 · Россия. Премьер-лига
Валерий Новиков — о матче за Суперкубок России: «Надеюсь, что ЦСКА улыбнётся удача в игре с «Зенитом»
18:17 · Россия. Премьер-лига
Агентство Роши отреагировало на интерес к футболисту
18:10 · Кубок PARI Премьер
Канищев: «Зениту» преподали хороший урок на Кубке PARI Премьер
17:55 · Россия. Премьер-лига
​Стадион «Рубина» должны успеть подготовить к первой игре с Fan ID
17:49 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв выделил фаворита в матче за Суперкубок России «Зенит» - ЦСКА
17:35 · Россия. Премьер-лига
​Мутко высказался о матче за Суперкубок России
17:27 · Россия. Премьер-лига
Бородюк: «Главная проблема российского футбола заключается в управленцах»
17:20 · Россия. Премьер-лига
Валерий Новиков: В матче с «Зенитом» вылезут слабые стороны ЦСКА
17:19 · Россия. Премьер-лига
Мельников: «Для меня фаворит – однозначно «Зенит»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Хуниор Алонсо может продолжить карьеру в Бразилии слухи
17:04 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев поделился мнением о Суперкубке России - 2023
Все новости
Рекомендуем