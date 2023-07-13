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​Агент допустил трансфер Бамба в ЦСКА

13 Июля 2023 • 16:58 Комментировать

Слухи связывают ЦСКА с вингером Джонатаном Бамба. Комментарий на этот счёт дал агент Буба Траоре, который работает с 27-летним футболистом.

«Переход Джонатана в ЦСКА возможен. Всё будет зависеть от хода наших переговоров», - сказал агент, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

В настоящий момент Джонатан Бамба не имеет клубной прописки. Статус свободного агента футболист обрёл после того, как по завершению сезона 2022/2023 у него истёк срок трудового соглашения с французским «Лиллем».

Отметим, что Джонатана Бамба авторитетный портал transfermarkt оценивает в 20 миллионов евро.

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