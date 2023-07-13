Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в «Фейеноорд».

- Для «Динамо» уход Захаряна - это большая потеря?

- Для «Динамо» уход Захаряна - это серьёзная потеря. Да, он провёл разные сезоны, но он всегда находился на слуху. Он забивал и отдавал результативные передачи.

- Вы не думаете, что он пока не готов к переезду заграницу?

- Сложно ответить на этот вопрос. Говорят, что чем раньше уедешь, тем лучше. Самое обидное, что российские клубы не играют на международной арене, а наши футболисты не получают соответствующий опыт, так что для Захаряна переезд заграницу - это риск. В еврокубках происходит настоящая проверка.

- Для клуба лучше отпустить его сейчас за деньги или сохранить ещё на один сезон, но потом отпустить бесплатно?

- Конечно, ситуация двоякая. Если мы сейчас его отпустим, то потеряем боевую единицу на ближайший сезон, но отпускать его за бесплатно тоже не хочется.