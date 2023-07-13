​«Факел» не пытался сохранить Свинова

По истечению срока арендного соглашения вратарь Илья Свинов вернулся из «Факела» в «Спартак». Генеральный директор воронежского клуба Роман Асхабадзе ответил на вопрос, предпринимались ли попытки переговоров со «Спартаком» по сохранению Свинова.

«Нет. Мы для себя понимали, что «может быть», но так как аренда закончилась, а Свинов, отыграв много времени и в очередной раз доказав свою состоятельность, но уже не в ФНЛ, а в РПЛ, захочет попробовать свои силы в том клубе, который его купил», - сказал Асхабадзе, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Теперь Илья Свинов будет бороться за место в составе «Спартака». Первый матч в новом чемпионате России команда Гильермо Абаскаля проведёт в воскресенье, 23 июля. Соперником «красно-белых» будет «Оренбург». Игра пройдёт на «Открытие Арене».