​Суд перенёс рассмотрение седьмого иска Газизова к «Спартаку»

Басманный суд Москвы перенёс рассмотрение седьмого иска Шамиля Газизова к «Спартаку». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на юриста московского клуба Татьяну Завьялову.

Предварительное заседание по этому делу пройдёт во вторник, 29 августа.

Напомним, что Шамиль Газизов намерен отсудить у «Спартака» почти 360 миллионов рублей из-за увольнения. В 2020 году Газизов на протяжении пяти месяцев занимал должность генерального директора московского клуба.

«Спартак» в настоящий момент готовится к старту сезона. Первый матч нового чемпионата России команда проведёт 23 июля – против «Оренбурга».