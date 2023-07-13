Динияр Билялетдинов оценил атакующую мощь «Локомотива»

Бывший игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением об атакующей линии «железнодорожников».

«У «Локомотива» собралось очень интересное нападение. Дзюба, Пиняев и Глушенков хорошо сыгрались. Наверное, у «Локомотива» сейчас одна из лучших атакующих линий в РПЛ», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Минувший сезон «Локомотив» завершил на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, пополнив свою копилку на 45 баллов.

В первом туре нового розыгрыша РПЛ команда Михаила Галактионова примет на своем поле казанский «Рубин», только что вернувшийся в элиту из Первой лиги.