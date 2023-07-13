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Бышовец: «Для Захаряна переход в «Фейеноорд» сейчас может прийтись некстати» эксклюзив

13 Июля 2023 • 16:11 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
21.07 19:00

Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о готовящемся переходе полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в «Фейеноорд».

- Вы думаете, что Захаряну пора сменить обстановку?

- Он классный игрок, это как раз подтверждает тот факт, что в нём заинтересованы иностранные команды. Он провёл два разных сезона, но в целом я оптимистично смотрю на его будущее. Думаю, что для Захаряна переход в «Фейеноорд» сейчас может прийтись некстати. Сейчас в «Динамо» новый тренер, вся команда получила новый вызов. На сегодняшний день его переход в иностранный клуб - это преждевременная мера. Конечно, переход в другой клуб для него сегодня - это риск. От добра добра не ищут.

- Вы объясняете потенциальные риски его юным возрастом?

- Да, конечно. Надо знать язык, привыкнуть к новой культуре. Тем более, от него будут ждать качественных выступлений как от перспективного спортсмена.

- На ваш взгляд для клуба лучше отпустить Захаряна сейчас за деньги или потом, но за бесплатно?

- Деньги для клуба в этой ситуации - это не определяющий фактор. Очень немногие люди могут оценить цену от ценности.

Ранее сообщалось, что «Фейеноорд» уже сделал предложение «Динамо» по Захаряну, однако оно не устроило «бело-голубых».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Динамо Москва Анатолий Бышовец Арсен Захарян
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