Игорь Компаделли, агент защитника португальского «Шавиша» Жоау Коррея, подтвердил интерес к футболисту из России.

«Да, интерес к моему клиенту есть, но пока ничего конкретного. Официальных предложений от клубов из России нам не поступало»,- сказал агент игрока сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что Жоау Коррея интересен двум клубам из России.

26-летний Жоау Коррея имеет действующий контракт с «Шавишем», который рассчитан до конца июня 2025 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 750 тысяч евро.