Защитник Даниэль Амарти, известный по выступлениям за «Лестер», переходит в «Бешикташ». При этом ранее слухи связывали 28-летнего ганца со «Спартаком».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», от трансфера Амарти в «Спартаке» отказались главный тренер Гильермо Абаскаль и спортивный директор Пол Эшуорт.

Первый официальный матч в сезоне 2023/2024 «Спартак» проведёт в воскресенье, 23 июля. В этот день «красно-белые» будут играть против «Оренбурга» в стартовом туре Премьер-лиги. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 17:30 по московскому времени.