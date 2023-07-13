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​Стало известно, кто в «Спартаке» отказался от Амарти эксклюзив

13 Июля 2023 • 15:52 Комментировать

Защитник Даниэль Амарти, известный по выступлениям за «Лестер», переходит в «Бешикташ». При этом ранее слухи связывали 28-летнего ганца со «Спартаком».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», от трансфера Амарти в «Спартаке» отказались главный тренер Гильермо Абаскаль и спортивный директор Пол Эшуорт.

Первый официальный матч в сезоне 2023/2024 «Спартак» проведёт в воскресенье, 23 июля. В этот день «красно-белые» будут играть против «Оренбурга» в стартовом туре Премьер-лиги. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 17:30 по московскому времени.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Пол Эшуорт Даниэль Амарти Гильермо Абаскаль трансферы футбола - лето 2023
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