В «Факеле» не жалеют об отказе от обращений в ЭСК

Роман Асхабадзе, который занимает должность генерального директора «Факела», ответил на вопрос, не пожалел ли клуб о решении не обращаться в экспертно-судейскую комиссию.

«Нет, ни разу. Мы в РПЛ? Значит, не пожалели», - сказал Асхабадзе, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что «Факел» в сезоне 2022/2023 не обращался в ЭСК РФС. Клуб сразу объявил, что не планирует использовать этот инструмент.

Что касается следующего сезона, то в «Факеле» пока не решили, будут ли обращаться в ЭСК при необходимости. Об этом тоже сообщил гендиректор клуба.

Добавим, что «Факел» сохранил прописку в РПЛ по итогам стыковых матчей.