​Рамирес прошёл медосмотр для «Ференцвароша»

Защитник Кристиан Рамирес близок к переходу из «Краснодара» в «Ференцварош». В четверг 28-летний эквадорец прошёл медицинское обследование для чемпиона Венгрии. Если результат будет позитивным, то Рамирес подпишет контракт с «Ференцварошем», о чём пишет на своих страницах «Спорт-Экспресс». За трансфер Рамиреса венгерский клуб заплатит краснодарцам 1,2 миллиона евро.

Отметим, что именно из «Ференцвароша» Рамирес переходил в «Краснодар» в начале 2017 года.

Как известно, главным тренером «Ференцвароша» является российский специалист Станислав Черчесов.