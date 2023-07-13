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​Уткин «уколол» Быстрова после его слов о трансфере Кузяева

13 Июля 2023 • 14:38 Комментировать

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на слова экс-игрока сборной России Владимира Быстрова о трансфере Далера Кузяева.

Как известно, Кузяев перебрался во французский «Гавр». Комментируя решение игрока, Быстров сказал, что в Европу нужно уезжать на пике формы, а не перед закатом карьеры.

«Вот, ещё один эксперт по переездам в Европу. Володька… Быстров, надо признать, сам два раза переезжал в Европу. В пятом году из Петербурга в Москву, в девятом обратно. Его советы, конечно, крайне ценны», - иронично написал Уткин в своём телеграм-канале. 

Владимир Быстров всю свою футбольную карьеру провёл в России.

Отметим, что «Гавр» по итогам прошлого сезона вышел в Лигу 1 из Лиги 2. В топ-дивизионе команда в прошлый раз выступала в сезоне 2008/2009.

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Василий Уткин Владимир Быстров Далер Кузяев
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