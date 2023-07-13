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Стипиди: «Марио Фернандес уже отыгранный и никогда не был суперфутболистом» эксклюзив

13 Июля 2023 • 14:23 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил ожидаемый переход 32-летнего бразильского-российского защитника Марио Фернандеса в «Зенит» из Санкт-Петербурга.

- Я, честно говоря, не знаю, почему такой вой подняли вокруг Фернандеса. По моему мнению, он уже отыгранный футболист. И раньше в ЦСКА он ничем особым не выделялся. Да, хороший игрок, но не более того. Кто усмотрел в нём суперфутболиста, которым он никогда не был?

Марио Фернандес сейчас приходит в «Зенит» заработать денег. Он летом прошлого года уехал в Бразилию, но там ему, естественно, никто не платил и не будет платить столько, сколько в ЦСКА и тем более в «Зените». Фернандес уже заканчивает свою карьеру.

Подняли шум и гам, что он предатель. Но футбол сегодня такая система, где люди зарабатывают деньги. И зачем сейчас унижаться, говоря, что Фернандесу нельзя идти в «Зенит»? Да пускай переходит куда хочет! ЦСКА относится к этому спокойно – может, ещё деньги какие-то за него получит.

Великие и знающие эксперты любят обливать грязью наш чемпионат, говорить, что он плохой и слабый. Тогда получается, что только в таком слабом чемпионате и мог играть Марио Фернандес, раз ни в одну топ-лигу его не забрали.

Хотел бы я бывшим футболистам, часто попадающим на «Матч ТВ», задать вопрос: «Ребята, скажите, пожалуйста, сколько клубов вы сменили за историю своей футбольной жизни?». И пусть они ответят на этот вопрос. Я-то знаю, что ни у кого из них не было карьеры только в одном клубе.

Более того, когда они заканчивали играть, то опускались в Первую лигу, но не в бедные клубы, а в те, где им платили хорошие деньги. Они же сами играли и знают, что футболисты расходуют своё здоровье в два раза быстрее, чем обычные люди. Поэтому и нужно футболистам больше денег.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Чемпионат России Марио Фернандес РПЛ Павел Стипиди
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