​«Вест Хэм» погасил задолженность перед «Спартаком»

«Спартак» получил от «Вест Хэма» деньги за аренду полузащитника Алекса Крала. В клубе подтвердили поступление средств.

За «Вест Хэм» Крал играл в сезоне 2021/2022. Чех провёл только шесть матчей за лондонский клуб, в которых не отмечался результативными действиями.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 Алекс Крал выступал за «Шальке», а недавно было объявлено о его переходе в берлинский «Унион».

Добавим, что ближайший официальный матч «Спартак» проведёт 23 июля. В этот день команда Гильермо Абаскаля будет принимать «Оренбург» в стартовом туре Премьер-лиги.