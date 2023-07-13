Мостовой назвал Дзюбу лучшим российским форвардом

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о лучшем российском нападающем на данный момент.

«Лучший российский нападающий в РПЛ – Артём Дзюба, тут без вопросов. Он вернулся и всем все доказал», — заявил Мостовой «РБ Спорту».

Как считает футбольный эксперт, в новом сезоне Дзюба забьет минимум десять голов, ведь его мастерство никуда не делось.

34-летний Дзюба вернулся в российский чемпионат прошлой зимой. За это время он сыграл за «Локомотив» в 11 матчах РПЛ, забил 8 мячей и сделал 5 ассистов.

В первом матче чемпионата России – 2023/24 «железнодорожники» сойдутся в поединке с «Рубином», который только вернулся в высший дивизион.