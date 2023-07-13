Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил переход бывшего хавбека санкт-петербургского «Зенита» Далера Кузяева во французский «Гавр».

- Я полностью поддерживаю такое решение Кузяева. В Россию он всегда сможет вернуться. Тут всё закрыто, а Европа всё равно есть Европа. Поэтому я считаю, что Кузяев сделал правильный выбор. Да, может быть, он потерял в деньгах в деньгах. Даже не может быть, а точно, наверно. Но дело здесь не в деньгах, а в развитии футболиста. Кузяев большой молодец, и я его поддерживаю.