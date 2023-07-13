​В нидерландском суде допустили, что Промеса могут вызвать на слушание

Нападающий «Спартака» Квинси Промес недавно получил полтора года тюрьмы в Нидерландах за нападение на родственника. Футболист не согласен с решением и уже подал апелляцию.

В Апелляционном суде Амстердама сообщили ТАСС, что дата слушаний ещё не была назначена. В суде отметили, что Промес может быть вызван на слушание при определённых обстоятельствах.

«В принципе, подозреваемый не обязан присутствовать на собственном слушании. Однако суд или судья может потребовать, чтобы подозреваемый в обязательном порядке присутствовал на слушании», - говорится в сообщении.

Квинси Промесу 31 год. За «Спартак» нидерландский нападающий провёл 214 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 106 голов и 51 результативный пас на партнёра.