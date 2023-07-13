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​В нидерландском суде допустили, что Промеса могут вызвать на слушание

13 Июля 2023 • 14:15 Комментировать

Нападающий «Спартака» Квинси Промес недавно получил полтора года тюрьмы в Нидерландах за нападение на родственника. Футболист не согласен с решением и уже подал апелляцию.

В Апелляционном суде Амстердама сообщили ТАСС, что дата слушаний ещё не была назначена. В суде отметили, что Промес может быть вызван на слушание при определённых обстоятельствах. 

«В принципе, подозреваемый не обязан присутствовать на собственном слушании. Однако суд или судья может потребовать, чтобы подозреваемый в обязательном порядке присутствовал на слушании», - говорится в сообщении.

Квинси Промесу 31 год. За «Спартак» нидерландский нападающий провёл 214 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 106 голов и 51 результативный пас на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес
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