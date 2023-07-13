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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» усилился нападающим

13 Июля 2023 • 14:00 Комментировать

24-летний иранский форвард Мохаммад Мохеби трудоустроился в российском чемпионате. Новым местом работы нападающего стал «Ростов».

Согласно информации журналистов «РБ Спорта», стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано на три года.

Стоит отметить, что до трансфера в «Ростов» иранец принадлежал португальскому клубу «Санта-Клара». В прошедшем сезоне он выступал на правах аренды за иранский «Эстеглаль». Мохаммад провел 34 поединка, забил десять мячей и сделал шесть голевых передач.

По итогам минувшего сезона подопечные Валерия Карпина финишировали на четвертом месте в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Мохаммад Мохеби
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