«Ростов» усилился нападающим

24-летний иранский форвард Мохаммад Мохеби трудоустроился в российском чемпионате. Новым местом работы нападающего стал «Ростов».

Согласно информации журналистов «РБ Спорта», стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано на три года.

Стоит отметить, что до трансфера в «Ростов» иранец принадлежал португальскому клубу «Санта-Клара». В прошедшем сезоне он выступал на правах аренды за иранский «Эстеглаль». Мохаммад провел 34 поединка, забил десять мячей и сделал шесть голевых передач.

По итогам минувшего сезона подопечные Валерия Карпина финишировали на четвертом месте в таблице РПЛ.