Игрок «Локомотива» интересен клубу из топ-5 чемпионата Испании

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян находится в сфере интересов испанского «Реал Сосьедада». Об этом рассказал футбольный агент Александр Клюев в беседе с российскими СМИ.

«Он находится в шорт-листе. Если будет более конкретная информация, это вопросы к руководству «Локомотива». Конечно он хочет попробовать себя в Европе», - приводит слова представителя игрока издание «Спорт-Экспресс».

Наир выступает в составе «железнодорожников» с 2021 года. В минувшем сезоне 24-летний защитник принял участие в 37 поединках за столичный коллектив во всех турнирах, забил пять мячей и сделал пять ассистов.