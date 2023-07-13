​Рианчо может представить Промеса в «Зените»

Испанский тренер Рауль Рианчо, который в своё время работал в «Спартаке», ответил на вопрос, может ли он представить нападающего Квинси Промеса в «Зените».

«Да, вполне. В футболе многое решают деньги», - сказал Рианчо, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что на днях полузащитник Хесус Медина перебрался из ЦСКА в «Спартак». Фанаты «армейцев» уже успели оскорбить парагвайского футболиста посредством кричалки.

Матчи первого тура чемпионата России сезона 2023/2024 пройдут с 21 по 23 июля включительно. Чемпионский титул снова будет защищать питерский «Зенит».