Адвокат: «Вендел может играть за дубль «Зенита» до 2027 года»

Адвокат и поклонник столичного «Динамо» Александр Добровинский поделился мнением о ситуации с бразильским полузащитником «Зенита» Венделом.

«Вендел может играть за дубль «Зенита» до 2027 года. Вопрос в том, что делать, если он не захочет возвращаться? Тут или продавать, или судиться с ним», - передает слова Добровинского издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Вендел по-прежнему остается в Бразилии. Пока неизвестно, когда игрок вернется в расположение петербургского клуба.

Полузащитник перешел в «Зенит» в 2020 году. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2027 года.