Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о готовящемся переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Фейеноорд».

«Пока нечего сказать. Может быть, в итоге получится как с «Челси». Когда будет конкретика, можно будет о чём-то говорить.

Большая ли это потеря для «Динамо»? Прошлый сезон он провёл неудачно, так что сложно сделать далекоидущие выводы», - сказал Тарханов.

Захарян – воспитанник «Динамо». Контракт 20-летнего игрока с «бело-голубыми» рассчитан до середины следующего года. Transfermarkt оценивает стоимость юного россиянина в 15 миллионов евро.